Mercato Milan, De Laurentiis pronto a sfidare Maldini: nel mirino un attaccante di Serie A! Le ultime notizie

C’è una nuova pretendente nella corsa a Beto, attaccante in forza all’Udinese e da tempo nel mirino anche del Milan in vista del mercato estivo. Si tratta del Napoli, che starebbe già facendo sul serio per l’attaccante.

Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, all’Udinese sarebbe già arrivata un’offerta di 25 milioni di euro da parte del club di De Laurentiis per il cartellino del calciatore. Tuttavia il club friulano non vorrebbe scendere sotto i 35 milioni.