Milan, De Ketelaere ha deluso: addio a fine anno? Ecco la verità! Il belga non ha rispettato le aspettative e la società ha deciso

Il direttore di TMW, Nicolò Ceccarini, chiarisce la posizione di Charles De Ketelaere: per lui niente addio, ma la conferma da parte della società per il prossimo anno.

Ecco le sue parole sul mercato del Milan: «Per il Milan il piazzamento in zona Champions diventa basilare anche in chiave campagna acquisti dove ci sarà da lavorare e non poco. Il club rossonero intanto ha già fatto alcune scelte. Una di queste è la conferma di De Ketelaere. Anche se per lui non è stato un anno facile, Maldini e Massara sono convinti che presto dimostrerà il suo talento anche in serie»