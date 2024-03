Mercato Milan, dialogo aperto con Camarda: l’attaccante ha fatto questa richiesta a Furlani. Dirigente sorpreso dalla punta

Mercato Milan, si entra nel vivo per il contratto di Camarda: l’entourage chiede garanzie tecniche prima che economiche

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta per entrare nel vivo per quanto riguarda i discorsi con Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che lo scorso 10 marzo ha compiuto 16 anni potendo quindi ora firmare il primo contratto da professionista di durata non superiore ai tre anni.

L’entourage della punta, che dà priorità al club rossonero, più che garanzie economiche, comunque importanti, ha chiesto a Furlani precise garanzie tecniche. In sostanza il Milan dovrò presentare a Camarda un progetto che preveda entro un tot di anni l’esplosione in pianta stabile del ragazzo in Prima Squadra.