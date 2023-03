Mercato Milan, a breve contatti con Mendes: nuovi possibili obiettivi

Mercato Milan, contatti dirigenza – Mendes: tema Leao e non solo. Maldini e Massara incontreranno Mendes per parlare di possibili obiettivi

Nuovi sviluppi sul mercato rossonero potrebbe uscire in vista del prossimo contatto tra Maldini e Massara e Jorge Mendes. Tema principale sarà il rinnovo di Rafael Leao, ma non solo quello.

Come scrive Daniele Longo su calciomercato.com, verranno suggeriti nomi al duo della dirigenza rossonera: tornerà il nome di Asensio, anche se la presenza del Barcellona spaventa i rossoneri. Mendes vorrebbe portare in Italia anche Adama Traore, in scadenza con il Wolverhampton, e Balde del Barcellona. Ultimo nome a sorpresa potrebbe essere quello di Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano che veste maglia dello Sporting Lisbona.