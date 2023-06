Milan, pazza idea Lukaku: i rossoneri ci pensano! Lo scenario. Potrebbe diventare un doppio derby di mercato tra Milan e Inter

Il Milan potrebbe regalarsi il colpo più clamoroso di questa sessione di mercato. L’ultima idea per l’attacco è Romelu Lukaku, giocatore neroazzurro che tornerà al Chelsea per la fine del prestito. Anche in questo caso, è derby di mercato.

Ausilio è a Londra per trattare il nuovo rinnovo con i Blues, ma il Milan potrebbe essere in vantaggio sui cugini. Il motivo? I rossoneri, con la cessione di Tonali, possono spendere i soldi per la prima punta: una cifra intorno ai 40 milioni potrebbe chiedere il Chelsea. Come nel caso di Frattesi, anche in questo caso sarà la volontà del giocatore ad essere decisiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.