Mercato Milan, il City di Guardiola piomba su Camarda! Il piano dei rossoneri per blindarlo

Il Milan dovrà resistere al pressing dei top club sul baby Camarda: l’obiettivo del mercato rossonero sarà quello di blindarlo

Una notizia rischia di scuotere il mercato Milan: il Manchester City avrebbe messo gli occhi sul baby talento dei rossoneri, Francesco Camarda (protagonista di un super inizio di stagione con la Primavera).

Come riferisce Calciomercato.com, le sue prestazioni avrebbero attirato le attenzioni del Cityzen e del Borussia Dortmund. Il club rossonero non ha paura di perderlo e pensa già al piano per blindarlo: pronto il primo contratto da professionista (dal 16 marzo, quando il giovane compirà 16 anni e si potrà legare ai rossoneri per altri 3 anni).