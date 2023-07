Chukwueze Milan: i rossoneri fanno la loro mossa. Il Villarreal… È un grande obiettivo dei rossoneri, il Villarreal ci riflette

Il Milan continua il suo pressing per Samuel Chukwueze: è lui la priorità per la fascia destra d’attacco, per il club e per Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha fatto un’offerta di 20 milioni. Il Villarreal non ha ancora accettato.