Milan Chukwueze, lungo incontro con l’entourage: tutte le novità!

Milan Chukwueze, incontro di due ore con l’entourage: tutte le novità! I rossoneri hanno parlato di cifre e condizioni

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha avuto un incontro di due ore con l’entourage di Chukwueze.

Nessuna accelerata per lui, ma si è discusso di cifre e condizioni per valutare se avanzare o meno. I giocatori ha fatto sapere del suo gradimento per i rossoneri, ma non è ufficialmente partita la trattativa.