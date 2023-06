Chukwueze Milan: sirene inglesi per lui, la richiesta del Villareal è… Il giocatore lascerà la Spagna e la Premier League si affaccia

Tra gli obiettivi di mercato per la fascia destra d’attacco, il Milan ha puntato Samuel Chukwueze, giocatore del Villareal. Destinato a salutare la squadra spagnola e il Paese in generale, come detto dalla dirigenza, diverse squadre di mercato sono interessate.

Oltre al Milan, la concorrenza è tutta in Premier League: le squadre hanno tutte la possibilità di spendere la cifra richiesta dal Villareal, ossia 25 milioni. I media inglesi, però, hanno rivelato che il Villareal in inverno avrebbe accettato un’offerta dell’Everton di 20 milioni. Così il Milan accetterebbe. Così lo scrive La Gazzetta dello Sport.