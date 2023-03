Mercato Milan, chiuso il primo colpo per la prossima estate! Maldini e Massara hanno lavorato tanto per portare questo giocatore

La situazione portieri del Milan per il prossimo anno è chiara, dato che i rossoneri si sono già mossi sul mercato.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Marco Sportiello arriverà a parametro zero dall’Atalanta e prenderà il posto in rosa di Ciprian Tatarusanu e di Antonio Mirante, entrambi destinati all’addio.