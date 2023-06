Mercato Milan, occhi sul Chelsea: i nomi graditi ai rossoneri! Il Blues vorrebbero Maignan e si pensa all contropartita

Il Chelsea ha messo gli occhi sul rossonero Mike Maignan. Il Milan non lo considera incedibile però ad una giusta somma potrebbe lasciarlo andare via. Oppure, in caso di contropartita tecnica.

I nomi che piacciono a Furlani e Moncada sono due: quello di Pulisic, obiettivo di mercato da qualche settimana, e quello più recente di Chukwuemeka. Lo scrive Tuttosport.