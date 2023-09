Mercato Milan, il club ha già programmato questa cessione per la fine della stagione: praticamente certo l’addio

Il Milan guarda al presente ma tiene un occhio sempre rivolto al futuro. In tal senso, il club sta già facendo considerazione sui giocatori che andranno a scadenza il prossimo giugno.

Tra questi c’è Mattia Caldara che, pur essendo stato inserito nella lista Champions dei rossoneri, non riceverà una proposta per rinnovare il contratto in scadenza e dunque lascerà il Milan a zero.