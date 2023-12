Mercato Milan, corsa a due per il ruolo di centravanti: i nomi in pole

Mercato Milan, in casa rossonera è corsa a due per il ruolo di centravanti da acquistare a gennaio: Guirassy o David

Come riportato dal Corriere della Sera, in vista del calciomercato Milan di gennaio sono due i nomi in pole sul taccuino di Moncada e Furlani per il ruolo di centravanti.

I rossoneri sembrano orientati ad acquistare uno tra Guirassy dello Stoccarda e David del Lille. Le prossime settimane saranno decisive.