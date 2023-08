Calafiori Milan: la volontà del Basilea è chiara. E spuntano le cifre. Il giocatore è cercato da due club di Serie A, ma il Basilea frena

Il Milan ha un’idea in testa per sostituire Ballo Toure: il nome in pole è ancora quello di Riccardo Calafiori.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, Milan e Bologna hanno mostrato interesse per il terzino nelle ultime settimane. Il tecnico del Basilea, Timo Schultz, non ha intenzione di perdere il suo terzino sinistro titolare. Per questo motivo il club chiede almeno 7-8 milioni per venderlo.