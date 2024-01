Mercato Milan, Buongiorno lusingato dall’offerta rossonera. Spunta il retroscena sull’incontro con Riso

Mercato Milan, Buongiorno è rimasto lusingato dall’offerta rossonera ma non andrà allo scontro con Cairo: il retroscena

Come riferito da Tuttosport, Alessandro Buongiorno, nell’incontro avvenuto un paio di giorni fa a Milano col procuratore Riso, si è detto lusingato dall’offerta del calciomercato Milan ma ha anche assicurato che non andrà allo scontro con Cairo ed è comunque ben felice di rimanere al Torino almeno fino a giugno.

Furlani e Moncada gli avevano prospettato un contratto fino al 2029 tra i 2 e i 3 milioni di euro a salire (ora guadagna poco meno di un milione) mettendo sul piatto di Cairo 15 milioni (con possibilità di salire a 20) più il cartellino di Colombo valutato altrettanto. I granata, pur apprezzandolo molto, valutano il bomber attualmente in prestito al Monza poco al di sotto dei 10 milioni e per questo la trattativa non sembra poter decollare. L’appuntamento è rimandato a giugno.

