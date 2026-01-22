Calciomercato
Mercato Milan, la mossa di Gabriel Jesus non passa inosservata: intreccio con Allegri, i dettagli
Mercato Milan, Gabriel Jesus ha scelto di affidarsi a Giovanni Branchini, storico procuratore anche di Allegri: indizio per il futuro?
Il futuro di Gabriel Jesus si intreccia in modo sempre più suggestivo con il mondo rossonero. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, l’attaccante brasiliano dell’Arsenal ha ufficialmente cambiato agenzia, entrando a far parte della scuderia di Giovanni Branchini.
Non si tratta di un dettaglio da poco: Branchini è lo storico procuratore di Massimiliano Allegri, oltre che una figura legatissima ai colori rossoneri. Una mossa che riaccende inevitabilmente i riflettori sul possibile futuro in Serie A del numero 9 dei Gunners.
Mercato Milan, gli intrecci con Gabriel Jesus
Il cambio di agente arriva in un momento cruciale, proprio mentre il Milan riflette sui colpi per completare l’attacco:
- Il legame con il Mister: La condivisione dello stesso procuratore tra Allegri e Gabriel Jesus facilita enormemente i canali di comunicazione. Branchini è noto per la sua capacità di tessere trame internazionali complesse, e il suo asse con la dirigenza del Milan potrebbe rivelarsi decisivo.
- Il retroscena invernale: Come confermato da Longari, Gabriel Jesus è stato effettivamente proposto al Milan nelle prime fasi di questo mercato, subito dopo il suo recupero dal grave infortunio al crociato. Sebbene l’affare non sia decollato subito (anche a causa del “no” di Nkunku al Fenerbahçe), il nome resta caldissimo per i prossimi mesi.
- Strategia 2026: Con un contratto in scadenza nel 2027 e la necessità dell’Arsenal di fare cassa, il Milan potrebbe tornare all’attacco in estate. La regia di Branchini potrebbe trasformare una “proposta” in una vera trattativa di fine stagione.
Un assist per Tare
L’ingresso di Branchini nell’operazione offre a Igli Tare un interlocutore privilegiato. Il Milan cerca un profilo che possa alternarsi a Füllkrug, garantendo velocità e imprevedibilità tecnica. Gabriel Jesus, a 28 anni, rappresenta l’investimento perfetto per il salto di qualità definitivo in Champions League.