Mercato Milan, Diaz: il riscatto a una sola condizione! I dettagli. I rossoneri puntano al tenere il giocatore, ma la cifra è alta

Il Milan valuta il futuro di Brahim Diaz. Mancano 40 giorni e il giocatore tornerà al Real Madrid, dopo tre anni di prestito continuo. La volontà della società rossonera sarebbe quella di acquistarlo, ma ad una sola condizione: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il riscatto del giocatore da parte del Milan è fissato a 22 milioni: cifra che potrebbe essere spesa se si va in Champions il prossimo anno; mentre sarà difficile nel caso in cui si vada in Europa League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.