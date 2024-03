Mercato Milan, Bartesaghi pronto a salutare in estate? Gli scenari per il suo futuro. Diverse le squadre interessate al terzino

Tra i nodi da sciogliere nel mercato Milan per l’estate ci sarà anche quello legato al futuro di Davide Bartesaghi. Il giovanissimo terzino classe 2005 ha trovato l’esordio in prima squadra nel corso di questa stagione ed ha attirato su di sé l’interesse di numerosi club, che già a febbraio avevano provato a prenderlo in prestito.

Calciomercato.com specifica come le richieste per lui non manchino. I rossoneri, dal canto loro, lo hanno blindato facendogli firmare il primo contratto da professionista e con calma penseranno a quale sarà la scelta migliore per il suo futuro. Una cosa però è certa, l’unica opzione per una sua cessione è il prestito.