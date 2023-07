Ballo Toure Milan: c’è l’accordo con il Fulham, lui indugia! Il motivo

Ballo Toure Milan: c’è l’accordo con il Fulham, il giocatore indugia! Il motivo. Il terzino vuole la certezza della maglia da titolare

Fodé Ballo Toure lascerà Milanello e il Milan. Il terzino sinistro non rientra nei piani di Pioli e della società come alternativa a Theo Hernandez.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan ha l’accordo con il Fulham per il giocatore per 4 milioni, il giocatore tentenna perché non è certo del posto da titolare. Il Bologna è un’alternativa, ma la società rossoblù chiede il prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri vogliono l’obbligo.