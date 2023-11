Mercato Milan, Baldanzi svela: «Si parla di mercato ma non ne parlo io quindi…». Le dichiarazioni dell’obiettivo rossonero

L’obiettivo del mercato Milan Baldanzi ha rilasciato un’intervista a TMW in cui ha parlato anche del suo futuro.

SUGLI OBIETTIVI – «Sinceramente non ne ho qualcuno in particolare. Mi piace molto questo sport e spero di poterlo fare per tanti anni al massimo».

FUTURO IN UNA BIG – «Non so se sono pronto perché non spetta a me giudicarlo. Penso che ci saranno degli step da fare, alcuni lo hanno fatto, altri no, ma il mio step giusto in questo momento è l’Empoli: sono felice di essere qui e lavorare in azzurro».

TRATTATIVA CON LA FIORENTINA – «Sinceramente non lo so. In estate si parla molto di mercato ma non ne parlo io personalmente quindi non ne so molto. Sono molto contento di essere rimasto qui a Empoli, mi ha fatto molto piacere continuare a far parte di questa società Sono molto felice di essere qui e voglio raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissato».