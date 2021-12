Chi è Augustin Alvarez, nuovo obiettivo del Milan

L’agente di Augustin Alvarez si è incontrato oggi con la dirigenza del Milan. Ecco chi è il nuovo obiettivo in attacco del Milan

Dopo che per mesi il Milan ha seguito Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate, a sorpresa il club potrebbe, invece, virare sul ‘cugino’ uruguaiano Augustin, talentuosissima punta in forza al Peñarol. Come riportato nel pomeriggio da MilanNews24, infatti, gli agenti dell’attaccante si sono incontrati con la dirigenza del Milan per discutere del suo futuro.

CHI E’ AUGUSTIN ALVAREZ – Ma che giocatore è Augustin Alvarez e perché il Milan vuole puntare sul talento classe 2001? Dotato di rapidità e tecnica, l’uruguaiano è un attaccante duttile, in grado di giocare sia da centravanti, che ai lati della prima punta. In Uruguay viene spesso paragonato al connazionale Luis Suarez, anche per il suo feeling con il gol e la sua capacità di finalizzare anche in acrobazia.

CARRIERA – Augustin Alvarez è nato e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Peñarol, esordendo in prima squadra nel settembre del 2020 e trovando il suo primo gol solo sei giorni dopo nel match contro il Plaza Colonia. Al termine della sua prima stagione in prima squadra è subito stato in grado di andare in doppia cifra, mettendo a segno 10 gol in 30 presenze.