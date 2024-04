Mercato Milan, aria d’addio per Giroud! Il francese ha fatto una comunicazione al club per il suo futuro: i dettagli

Non è più un mistero che l’obiettivo principale del mercato Milan per la prossima sessione estiva sarà quello di intervenire per andare ad acquistare un centravanti titolare, forte e di prospettiva. Oliver Giroud, in scadenza di contratto a giugno, è sempre più vicino a salutare i rossoneri.

Come riferisce gianlucadimarzio.com, il francese avrebbe comunicato alla società nelle scorse settimane che starebbe valutando altre occasioni, così da capire anche le intenzioni del club. Il Diavolo era disposto ad offrire un rinnovo annuale a cifre ridotte. Ecco dunque che prende sempre più piede la pista che lo porterebbe ai Los Angeles FC, in MLS.