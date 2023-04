Mercato Milan, pronte due alternative a Hojlund: i dettagli e i nomi sulla lista di Maldini per il reparto offensivo

Il nome in cima alla lista di Maldini per il mercato rossonero è quello di Hojlund, ma non è semplice.

Arrivare all’attaccante dell’Atalanta è molto complicato e per questo la dirigenza rossonere studia alcune alternative: tra queste ci sono Scamacca del West Ham e Icardi del Galatasaray.