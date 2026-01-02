Mercato Milan, blindati i fedelissimi di Allegri: Tomori e Loftus-Cheek non si toccano. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato di riparazione è appena iniziato, ma in casa Milan le idee sono chiarissime, non solo per gli acquisti ma soprattutto per le conferme. Secondo quanto riportato dal giornalista Ramazzotti attraverso le colonne de @Gazzetta_it, il club di Via Aldo Rossi ha preso una decisione definitiva: Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek resteranno al centro del progetto tecnico.

L’effetto Allegri: rinascita inglese per i rossoneri

La volontà di proseguire insieme nasce da un dato oggettivo: con l’approdo di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico carismatico capace di restituire solidità difensiva e pragmatismo, i due calciatori britannici sono tornati ai massimi livelli. Sotto la gestione del tecnico livornese, entrambi hanno ritrovato la maglia da titolare e una continuità di rendimento che sembrava smarrita nella prima parte della stagione.

Fikayo Tomori, difensore centrale rapido e aggressivo, pilastro insostituibile della retroguardia, è considerato il leader carismatico necessario per guidare la linea difensiva rossonera. Allegri ha lavorato molto sulla sua posizione tattica, rendendolo il perno su cui ruota l’intero reparto arretrato del Diavolo.

Il muro di Igli Tare contro le sirene della Lazio

Parallelamente, si è acceso l’interesse per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista moderno che abbina una prorompente forza fisica a un’ottima tecnica individuale. Il giocatore era finito nel mirino della Lazio, che ha effettuato alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan ed ex dirigente biancoceleste dal piglio decisionista, ha alzato un muro invalicabile.

Tare, conoscendo bene l’ambiente romano, ha agito d’anticipo per blindare il calciatore, in piena sintonia con le richieste dell’allenatore. Per il nuovo DS del Milan, la qualità di Loftus-Cheek a metà campo è un asset strategico a cui il club meneghino non può rinunciare, specialmente in un momento così delicato della stagione.

Incedibili per il futuro del Diavolo

La filosofia della nuova dirigenza è chiara: per tornare a vincere serve stabilità. Massimiliano Allegri considera l’ex Chelsea un elemento chiave per le sue transizioni offensive e per la fisicità che garantisce nei duelli aerei. Con il mercato che entra nel vivo, il Milan manda un segnale forte alle concorrenti: i pezzi pregiati non si muovono. I tifosi dei rossoneri possono dunque stare tranquilli, poiché la spina dorsale della squadra è più salda che mai sotto la guida di Tare e Allegri.