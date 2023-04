Mercato Milan, Adli in uscita: si valuta il prestito

Yacine Adli è un oggetto misterioso in casa al Milan. Il francese vede il campo con il contagocce, probabile una sua partenza

Per Yacine Adli lo spazio al Milan è diventato sempre meno. Il francese ex Bordeaux è scalato in fondo alle gerarchie di Stefano Pioli. Pochissime le presenze in stagione e tante le domande dei tifosi, carichi di attesa per lui dopo un bel precampionato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per il classe ’00 è probabile una partenza in estate. Si valuta una soluzione in prestito secco, possibilmente in Serie A, per fargli guadagnare minuti ed esperienza nel nostro campionato.