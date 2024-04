Mercato Milan, c’è il rischio di perderlo a zero come successo con Calhanoglu! ULTIME sulle possibili mosse dei rossoneri

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Francesco Camarda, svelando che le trattative per il rinnovo del contratto non stanno procedendo nel verso sperato dalla società.

C’è distanza con l’agente del calciatore per quanto riguarda l’ingaggio, le commissioni e il progetto. Così il Milan rischia un nuovo doloroso addio a parametro zero come successo nel ultimi anni con Calhanoglu, Kessie e Donnarumma.