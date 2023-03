Giroud Milan: accordo raggiunto. Ecco i dettagli sul rinnovo

Giroud Milan: accordo raggiunto. La firma dovrebbe arrivare la prossima settimana: ecco i dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Milan e Giroud sono pronti a continuare insieme: dopo l’incontro di oggi tra gli agenti del francese, Michael Manuello e l’intermediario Vincenzo Morabito, e la dirigenza rossonera è arrivato l’ok dell’attaccante rossonero.

Le parti hanno quindi raggiunto l’accordo verbale per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2024 con un ingaggio di 3,8 milioni di euro più bonus. L’appuntamento a Casa Milan dovrebbe essere fissato per prossima settimana, o al massimo per lunedì 10 aprile.