Mercato Milan, 4 nomi caldi per l’attacco: la SCELTA FINALE dipenderà da questi fattori! Il piano dei rossoneri per l’estate

Gli uomini del mercato Milan sono sempre a lavoro per individuare l’attaccante perfetto sul quale puntare per la prossima stagione e per il futuro: l’identikit tracciato da tempo è quello di un calciatore che sia al contempo sia giovane e di prospettiva, sia di livello e con numeri importanti già nel presente.

Come spiega Sky Sport, i principali nomi nella lista rimangono i soliti 4: Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko, Jonathan David e Santiago Gimenez. Tutti e quattro sono dei profili seguiti e molto apprezzati dalla dirigenza. La scelta finale dipenderà poi dalla qualità-prezzo e dalle richieste e dalle preferenze che avrà Paulo Fonseca.