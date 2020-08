Mercato, il Milan sfida l’Atalanta per il talento turco Omur

Abdülkadir Ömür, centrocampista turco in forza al Trabzonspor, è entrato nel mirino di mercato del Milan. Sfida all’Atalanta

Abdülkadir Omur, centrocampista turco in forza al Trabzonspor, è entrato nel mirino di mercato del Milan. Il classe 99 è uno dei giocatori turchi più promettenti per il futuro, da alcuni designato come il nuovo Calhanoglu. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sul giocatore non ci sarebbe però soltanto il Milan: anche l’Atalanta avrebbe messo sotto osservazione il ragazzo di proprietà del Trabzonspor. Si prospetta quindi una sfida di mercato tra i due club italiani, con il Milan al momento leggermente in vantaggio.