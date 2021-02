Meluso torna su Spezia-Milan: «Ecco in cosa siamo stati bravi»

Mauro Meluso è tornato a parlare della prestigiosa vittoria di sabato sera con il Milan facendo i complimenti ad Italiano

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di questa ottima prima parte di stagione della squadra bianconera e della vittoria di sabato col Milan:

CESSIONE SOCIETARIA – «Sul passaggio societario centro poco. Sono rapporti che ha tenuto direttamente la società. Questo passaggio per il momento non ci aspettiamo nulla. Noi stiamo andando avanti con il nostro obiettivo principale che è la salvezza. Poi quello che verrà dopo con la nuova società sarà un passo successivo».

SPEZIA AMMAZZAGRANDI – «Tengo a precisare il grande lavoro fatto da Italiano e il suo staff. Questa squadra è cresciuta pian piano prendendo consapevolezza. Questa è una rosa nata in 35 giorni. Pian piano è cresciuta e si è amalgamata. Io ho il piacere di vedere gli allenamenti».

ITALIANO AL NAPOLI – «Napoli? Non lo so, speriamo di no. Io mi auguro di lavorare con lui ancora per tanti anni».

MILAN – «Insieme al Sassuolo, dopo lo Spezia, è la squadra che gioca meglio. I rossoneri sono stati una sorpresa per tutti. Noi siamo stati bravi a irretirli e andare alla fonte del loro gioco. Su questo è stato molto bravo Italiano».