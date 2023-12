Meluso furioso dopo Napoli Inter: «Giornataccia per l’arbitro, una mortificazione che non ci meritiamo»

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, è intervenuto così per parlare degli episodi arbitrali subiti contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli Inter, il direttore sportivo degli azzurri Mauro Meluso ha riferito quella che è la posizione del club partenopeo sugli episodi arbitrali capitati nel match di stasera contro i nerazzurri (motivo per il quale Mazzarri ha preferito non parlare). Episodi che faranno discutere al termine di questo turno di Serie A e non soltanto.

LE PAROLE – «Mazzarri ha preferito non venire, perché vogliamo che sia in panchina e volevamo evitare dichiarazioni che potessero creare problemi. Noi siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo e non si meritano i nostri tifosi: l’arbitro Massa è incappato in una giornataccia, che può capitare anche a qualsiasi giocatore. Il primo gol ci ha dato una mazzata a livello psicologico ed era viziato da un fallo su Lobotka, evidente e che credo meritasse l’intervento diretto dell’arbitro, senza neanche parlare di VAR. Il secondo episodio è il rigore non dato a Osimhen: quando ti prendono il tendine d’Achille vai giù, perdi la coordinazione e l’appoggio. Non facciamo dietrologia e non siamo complottisti, non vogliamo neanche che sia una giustificazione, ma ha condizionato la partita in maniera chiara. Vorrei sentire anche i vostri ospiti, sono rimasto sconcertato dalle decisioni prese».