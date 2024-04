McKennie svela su Pulisic: «È pazzesco giocare in Italia per due squadre rivali. Il RETROSCENA sul nostro incontro». Le parole dell’americano

Il centrocampista della Juventus McKennie ha parlato del suo rapporto con il rossonero Pulisic in un’intervista doppia a ESPN.

PAROLE – «Ci siamo incontrati in California insieme ad altri 80 giocatori. Ero seduto dietro di lui. Abbiamo pensato anche a come festeggiare i goal e siamo diventati amici. Aveva paura dell’ascensore e mi ha accompagnato per le scale. Ci conosciamo da molto tempo e siamo sempre stati vicini. È pazzesco giocare in Italia per due squadre rivali».

LE PAROLE DI PULISIC SU MCKENNIE