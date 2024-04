Pulisic spiega: «Una cosa è stata importante per ritrovare la fiducia in me stesso»

L’attaccante del Milan, Christian Pulisic, ha parlato del suo rapporto col connazionale Weston McKennie e dell’ambientamento in Italia

Intervista doppia per Christian Pulisic e Weston McKennie, ai microfoni di ESPN. Queste la parole dell’attaccante del Milan sul suo rapporto col connazionale, prossimo avversario in campionato con la Juve, e sul suo ambientamento nel campionato italiano.

PAROLE – «In realtà sono rimasto sorpreso da quanto siano difficili molte delle partite. Penso che sia stato un grande test per me. Ho avuto molto tempo sul campo per mostrare cosa posso fare e a volte mi è stato dato un ruolo creativo e anche molta libertà, il che è stata una parte enorme per ritrovare quella fiducia in me stesso e farla crescere».