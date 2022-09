Mbappè: «Mi sono trovato bene con Giroud, è un valore aggiunto»

Mbappè ha parlato nel post partita di Francia Austria. Ecco le parole dell’attaccante sul compagno in Nazionale, Giroud

«Ci siamo trovati bene, è stata una gran partita ma anche con Griezmann che ha giocato più alto oggi. Siamo molto felici di aver scambiato bene e di aver parlato la stessa lingua calcistica, è gratificante. Poi Giroud ha fatto anche gol e ora si avvicina a Henry, quindi gran serata per lui. E’ un valore aggiunto? Certo che lo è, se non lo sei da secondo miglior marcatore assoluto della Francia, allora non lo sei mai. Lui lo è, oggi ci ha fatto un favore e speriamo si ripeta domenica»