Mbappè punzecchia i tifosi del Milan: «C’era un sacco di rumore per Donnarumma, forse un po’ troppo»

Le parole di Mbappè a Telelombardia nel post partita di Milan Psg. L’attaccante ha punzecchiato i tifosi rossoneri per i fischi a Donnarumma:

«Il problema siamo noi, quando non vinciamo il problema siamo sempre noi, non cercheremo il problema altrove: non siamo riusciti a vincere, il Milan ha preso fiducia e complimenti a loro»

PARTITA – «Non speravamo in niente di diverso da loro. Speravamo solo di venire qui e vincere, non è stato fatto. Volevamo mantenere il primo posto nel gruppo, adesso siamo al secondo. Ma ecco, c’è una partita in casa contro il Newcastle che dobbiamo vincere e poi vedremo cosa succederà»

FISCHI A DONNARUMMA – «C’era un sacco di rumore e hanno riservato un’accoglienza piuttosto difficile per Gigio. Penso che fosse un po’ troppo, ma ecco, è il calcio di oggi. I tifosi fanno quello che vogliono, non possiamo sapere loro cosa sentono dentro. Abbiamo protetto Gigio il più possibile e ci dispiace per lui di questa serata»