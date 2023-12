Mazzarri è cambiato: «Il vecchio me è andato in pensione. Sugli arbitri…». Le parole del mister del Napoli

L’allenatore del Napoli Mazzarri ha parlato in conferenza stampa a riguardo degli episodi arbitrali accaduti contro l‘Inter.

PAROLE – «L’arbitraggio di Massa? E’ tornato un Mazzarri nuovo, sono stato un anno e mezzo fermo anche per ripulirmi del passato. Se in sala stampa mi farete domande sugli arbitri non risponderò. Il Mazzarri vecchio, quello di tanti anni fa è andato in pensione. Non voglio fare più considerazioni sugli arbitri. Gli arbitri sbagliano come gli allenatori, come i giocatori. Proprio per evitare di dover rispondere a domande sull’arbitro alla fine della partita con l’Inter non sono venuto in sala stampa».