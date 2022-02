Mazzarri è tornato Miracle Man: il Cagliari spariglia la zona salvezza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico protagonista del 2022 è sin qui senza dubbio Walter Mazzarri: il suo Cagliari vola verso la salvezza a ritmo da Champions League

(di Sandro Dall’Agnol) – Sino a poche settimane fa Walter Mazzarri era considerato da più di qualche addetto ai lavori un allenatore “finito” e il suo Cagliari con un piede e forse più in Serie B. Eppure il suo calcio tutto abnegazione e spirito collettivo non ha mai rubato e mai ruberà gli occhi, ma per centrare gli obiettivi è sempre stato più che sufficiente.

Anche per i target più ambiziosi, basti tornare indietro con la memoria all’incredibile salvezza ottenuta con la Reggina malgrado il -11 post Calciopoli. Ma dal Livorno alla Samp, dal Napoli all’Inter,dal Watford al Torino, i ricordi positivi hanno sempre regolarmente superato quelli negativi.

E allo stesso modo sembra poter procedere l’avventura in Sardegna: pochi mesi di apprendistato dopo aver sostituito Semplici, il girone d’andata per i rossoblù recitava il desolante score di 10 punti in cassaforte e speranze minime di uscire dal tunnel. Invece, il coraggio di scelte forti (per esempio l’epurazione di Godin e Caceres) e l’appoggio incondizionato della società hanno ribaltato la stagione.

