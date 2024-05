Nuovo allenatore Milan, accordo CHIUSO! Fissata la deadline, è lui il prescelto del Diavolo

Nuovo allenatore Milan, Sergio Conceicao pronto a liberarsi per il club rossonero: addio al Porto dopo la finale di Coppa di Portogallo

Come riferito da Tuttosport, la pista Sergio Conceicao comincia a prendere sempre più piede in orbita panchina del Milan per la prossima stagione.

Nell’incontro avvenuto ieri col nuovo presidente Villas-Boas le parti hanno convenuto di aspettare la fine della stagione prima di prendere la decisione definitiva. Ciò che filtra però è che Conceicao si libererà dal Porto dopo il 26 maggio, giorno della finale di Coppa di Portogallo. Il Milan attende speranzoso.