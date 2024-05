Fonseca Milan, Ibrahimovic lo depenna dalla lista? ACCORDO ad un passo, firma per loro

Fonseca-Milan, il portoghese si allontana in maniera quasi definitiva dai rossoneri: vicinissimo l’accordo col Marsiglia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca è molto vicino ad essere depennato dalla lista del Milan come candidato alla panchina rossonera nella prossima stagione.

Il Marsiglia infatti, da tempo interessato al tecnico ex Roma, avrebbe accelerato per battere proprio la concorrenza dei rossoneri inoltrando al portoghese un’offerta monstre per convincerlo ad accettare. Intento che sembra essere stato raggiunto: Fonseca è pronto a dire sì chiudendo ogni discorso con il Diavolo.