Futuro Pioli Milan, piovono SMENTITE! Trovare quell’accordo non sarà un problema: cosa sta succedendo

Futuro Pioli-Milan, nonostante le indiscrezioni non ci sarà nessun problema tra le parti nel trovare un accordo sulla buonuscita

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a dispetto delle indiscrezioni negative dei giorni scorsi, non ci sarà nessun problema tra il Milan e Stefano Pioli per trovare un accordo sulla risoluzione del contratto in essere fino al 2025 tramite buonuscita.

Pioli, che coi rossoneri percepisce uno stipendio di 4.5 milioni di euro, bonus inclusi, ha mantenuto anche in queste turbolente settimane un ottimo rapporto coi vertici del club con i quali la stima è rimasta intatta. Il futuro si chiama Napoli.