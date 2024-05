De Zerbi Milan, Passerini SVELA il retroscena: «Lui resta nel mazzo dei candidati ma a me risulta questa cosa»

Carlos Passerini, intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, ha detto la sua sul futuro di De Zerbi, accostato alla panchina Milan

LE PAROLE – «Cosa vi so dire? In primis che è mio vicino di casa. È un ottimo allenatore che conosce il calcio italiano e il Milan. Però, da quello che risulta a me, è un po’ più indietro rispetto ad altre figure che sono state sondate nelle ultime settimane. Secondo me una scelta non è stata ancora fatta dal Milan, le prossime due settimane saranno decisive. Da quello che mi risulta quella di Roberto è una candidatura che c’è sempre stata, soprattutto adesso che non dovrebbe esserci più questa clausola milionaria da pagare. Però, per le dinamiche con cui si è sviluppata la situazione, oggi non è il candidato favorito, quello è ancora Fonseca. Però, siccome la scelta non è ancora stata fatta… Sono giorni caldi, abbiamo capito che tutto o quasi può succedere. Per questo continuiamo a tenere anche De Zerbi nel mazzo»