Ballo Tourè Milan: il terzino non resterà al Fulham, strada tracciata per il futuro

Tra i giocatori del calciomercato Milan in prestito c’è Ballo Tourè. In tal senso deciso il futuro del terzino rossonero

Non solo acquisti e cessioni, il calciomercato Milan dovrà fare i conti anche con la situazione legata ai prestiti. Tra questi c’è Ballo Tourè.

Il 27enne terzino senegalese al Fulham ha recitato il ruolo della comparsa. 8 presenze tra campionato e Coppa di Lega, 224′ totali. Solo due presenze da titolare nella seconda coppa inglese per importanza, contro Norwich e Ipswich, che risalgono a fine settembre e a inizio novembre. Una vita calcistica fa. Come riportato da Calciomercato.com tornerà al Milan, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025.