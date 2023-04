Sarri sulla corsa Champions: «Si può stravolgere una classifica in otto giornate». Le parole del tecnico biancoceleste

Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa sulla corsa Champions, di cui fa parte anche il Milan. Le parole del tecnico biancoceleste:

«Mancano otto partite alla fine. Noi nelle ultime otto abbiamo ripreso tanti punti a tutte. Si può stravolgere una classifica in otto giornate, l’ho detto ai ragazzi durante la settimana. Non era facile prima, non è impossibile ora. Non dobbiamo fare troppi calcoli»