Matteoli: «Lotta scudetto? Nelle prossime due tre partite si deciderà tutto»

Gianfranco Matteoli, ex centrocampista dell’Inter, si è espresso a Tuttosport sulla lotta Scudetto. Ecco le sue parole:

«Se l’Inter può vincere il campionato? Certo, è ancora lì. Ma la partita contro la Juve, una gara da tripla, sarà fondamentale. Se battesse i bianconeri, darebbe un colpo a tutti, rimettendosi in carreggiata. Se andasse male, sarebbe diverso. E a quel punto sarebbe la squadra di Allegri che potrebbe tranquillamente puntare al Tricolore. C’è un dna vincente, un tecnico che sa il fatto suo. Attenzione alla Juventus, zitta zitta, quatta quatta, è lì. Anche Milan e Napoli sognano lo scudetto? Stanno disputando un campionato di grande livello. Nelle prossime due o tre partite si deciderà tutto. In questo momento ci sono quattro squadre in lizza, oltre alle solite tre, lo ripeto, occhio alla Juve...»