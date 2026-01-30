Mateta Milan, grandi passi nella notte: c’è l’accordo con il Crystal Palace! Arriva già a gennaio? – ULTIM’ORA

Mateta Milan, il Diavolo potrebbe portare a casa un colpo a sorpresa, nella notte grandi passi avanti per l’attaccante

Il calciomercato invernale entra nel vivo con un colpo di scena che scalda l’atmosfera in casa Milan. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi avrebbe impresso un’accelerazione decisiva nella notte per assicurarsi le prestazioni di Jean-Philippe Mateta, centravanti francese in forza al Crystal Palace.

L’intesa economica: le cifre dell’affare

La dirigenza rossonera sembra aver rotto gli indugi per regalare una nuova freccia all’arco di Massimiliano Allegri, tecnico livornese celebre per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i campioni con il suo iconico approccio basato sulla solidità difensiva e l’efficacia offensiva. L’accordo tra il Diavolo e le Eagles londinesi sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 30 milioni di euro.

Una cifra importante che testimonia la volontà della proprietà di rinforzare il reparto d’attacco in vista della seconda metà di stagione. Mateta, attaccante classe ’97 che fa della potenza fisica e del senso della posizione i suoi tratti distintivi, rappresenta il profilo ideale per il gioco di Allegri: un centravanti capace di fare reparto da solo, difendere il pallone e finalizzare il lavoro corale della squadra.

L’incastro di mercato: il nodo Strand Larsen

Nonostante l’intesa tra i club sia solida, il trasferimento immediato a gennaio resta legato a un delicato gioco di incastri internazionali. Il Crystal Palace, infatti, non darà il via libera definitivo alla partenza del francese finché non avrà bloccato un sostituto all’altezza.

L’obiettivo numero uno degli inglesi è Jørgen Strand Larsen, centravanti norvegese attualmente in forza al Wolverhampton, calciatore moderno che unisce una statura imponente a un’ottima coordinazione. Se la squadra di Londra riuscirà a chiudere per il gigante scandinavo, il via libera per il passaggio di Mateta ai rossoneri diventerà formale.

L’impatto tattico per i rossoneri

L’innesto di Mateta garantirebbe ad Allegri un riferimento pesante in area di rigore, permettendo al contempo a giocatori come Leao di agire con maggiore libertà negli spazi. Per il Milan, l’acquisto del francese sarebbe un segnale chiaro alle rivali: l’obiettivo è tornare a sollevare trofei puntando su un mix di muscoli e concretezza sotto porta.