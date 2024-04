Materazzi lancia la sfida al Milan: il VIDEO pubblicato in vista del derby e dello scudetto dell’Inter

Marco Materazzi ha fatto partire il countdown scudetto. L’ex calciatore dell’Inter sembra non vedere l’ora che il trofeo torni tra le mani del club nerazzurro. Ecco quindi che sul proprio profilo Instagram ha ripreso una scena in cui si vedono gli ex compagni (e non solo) inneggiare il coro ‘La Capolista se ne va’. Nel post, poi, il chiaro riferimento al 22 aprile 2007 con l’avviso lanciato al Milan.

INTER – «Loading ⭐️ OCCHIO 😎…. non sarebbe la prima volta !!! 22/4/2007………»