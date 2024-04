Massimo Mauro si sbilancia: «Scudetto nel derby? Sarebbe fantastico se il Milan facesse la passerella». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto dagli studi Mediaset durante Pressing, Massimo Mauro parla così dell’eventualità che l’Inter vinca lo scudetto proprio contro il Milan.

SCUDETTO INTER – «L’Inter sta passeggiando verso lo scudetto com’è giusto fare quando hai un grande vantaggio: non è un grande problema, anche perché incontra squadre che fanno grandi prestazioni, è giusto dire che il Cagliari poteva anche vincere la partita. Non è semplice gestire il vantaggio meritatissimo, il Cagliari ha fatto molto bene. Sarebbe fantastico se, nel caso in cui l’Inter vincesse lo scudetto, il Milan si schierasse e facesse il terzo tempo».