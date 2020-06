Massara, l’addio è più vicino: due club interessati al ds del Milan

Frederic Massara verso l’addio al Milan: il direttore sportivo rossonero è seguito da due club di Serie A

Il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick al Milan imporrà diversi cambi all’interno della nomenclatura dirigenziale partendo dal ruolo di ds attualmente ricoperto da Frederic Massara.

Oltre all’interesse del suo ex club (la Roma), secondo quanto appreso da Calciomercato.com sul dirigente del Milan si starebbe muovendo anche il Bologna del suo ex collega ed amico Walter Sabatini. Frederic Massara concluderà dunque con questo finale di stagione la propria avventura al Milan, per lui però il futuro in Serie A sembra essere garantito.