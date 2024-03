Massara Milan, CLAMOROSO l’ex rossonero verso la Premier League? L’indiscrezione sul suo futuro

Massara verso la Premier League? La clamorosa indiscrezione e i dettagli sul futuro dell’ex dirigente del Milan

Dopo la separazione insieme a Paolo Maldini al Milan, Frederic Massara non ha trovato ancora una sistemazione in un nuovo club, ma qualcosa sembra muoversi per il futuro dell’ex rossonero.

Secondo quanto riportato dal The Indipendent, il Liverpool starebbe cercando un sostituto di Michael Edwards e nella short list della società ci sarebbe proprio Frederic Massara. Ancora dei contatti non ci sarebbero stati tra le parti, ma sembra evidente l’interesse dei ‘Reds’ per l’ex dirigente rossonero.