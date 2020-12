Massara: «Brahim e Dalot? Proveremo ad acquistarli. Sul futuro di Ibra…»

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha così parlato della sfida in programma questa sera contro la Sampdoria e non solo

Intervenuto nel corso del pre-partita di Sampdoria-Milan, Frederic Massara ha così parlato del momento vissuto dai rossoneri in questa stagione: «C’è una leadership forte che è quella dell’allenatore e poi ce n’è una in campo che oltre a leader è anche un esempio nel quotidiano. Questo è molto importante per un gruppo giovane come questo».

RAPPORTI CON LA DIRIGENZA – «C’è sempre stata unità e dialettica costruttiva che poi ha portato al consolidamento di un progetto che riporti il Milan ad alti livelli in maniera sostenibile»

RINNOVO IBRAHIMOVIC – «Non abbiamo ancora parlato di questo ma lo faremo e ovviamente questo dipenderà dalla sua voglia. Lui ha dimostrato di volere fortemente il Milan e credo che anche il Milan gli abbia dato molto riportandolo ad alti livelli, ci aspettiamo che duri ancora a lungo».

BRAHIM DIAZ E DALOT – «Da una parte c’è un aspetto: il mercato attuale è molto cambiato e le formule di prestito secco sono di molto in voga. Come successo per Rebic se ci saranno le possibilità di trasformare il trasferimento temporaneo in definitivo agiremo perché la nostra priorità e patrimonializzare. Quando sarà il momento ne parleremo con i club di provenienza».